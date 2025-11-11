Военкоматы могут быстрее узнавать об увольнении айтишников с отсрочкой

Министерство обороны предлагает сократить срок уведомления военных комиссариатов с двух недель до пяти дней

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ предлагает сократить срок уведомления военных комиссариатов об увольнении граждан, работающих в области IT и имеющих отсрочку от призыва, с двух недель до пяти дней. Проект постановления опубликован на официальном сайте проектов правовых актов

Так, в изначальной редакции документа гражданин, получивший отсрочку от призыва, должен уведомить комиссариат об увольнении с должности в течение двух недель. Этот срок предлагается сократить до пяти дней с момента увольнения.

"В правилах предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий <…> слова "в 2-недельный срок" заменить словами "в течение пяти дней со дня увольнения граждан с работы", - говорится в тексте проекта.