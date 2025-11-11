Марочко: даже на Западе не сомневаются, что судьба Купянска предрешена

Для киевского режима город имеет ключевое значение, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Судьба Купянска в Харьковской области предрешена, никто в этом не сомневается, в том числе и на Западе. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР.

"Для украинской власти Купянск представляет для себя очень ключевое значение. Более того, из Купянска сделали очередную так называемую фортецю, о которой заявлял неоднократно Зеленский, и сейчас здесь не жалеют ни сил, ни средств для того, чтобы хотя бы замедлить продвижение наших войск. Уже о том, что судьба предрешена для населенного пункта, даже никто не сомневается, в том числе на Западе", - сказал он в эфире, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что российские войска не утратили ни одной занятой позиции, сохранили все рубежи, и оборона не была прорвана. Как отметил Марочко, украинская сторона придает Купянску ключевое значение как важному логистическому хабу и превратила его в укрепленный район, однако это лишь замедляет, но не предотвращает продвижение российских подразделений. "Они (ВСУ - прим. ТАСС) попытались отрезать наши группировки от снабжения, вернуть ранее утраченные рубежи и позиции, но, к счастью, ничего у них не вышло. Мы не утратили ни одну занятую позицию, рубежи сохранились, и оборонительная линия не была прорвана со стороны украинских боевиков", - подчеркнул Марочко.