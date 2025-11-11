Над регионами России сбили 10 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 13:00 до 19:00 мск

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Белгородской и Оренбургской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 13:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 - над территорией Оренбургской области и 3 - над территорией Белгородской области", - сказали в военном ведомстве.