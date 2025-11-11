Генштаб ВСУ признал ухудшение ситуации в Запорожской области

На границе Днепропетровской области с ДНР ситуация у войск противника также сложная

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация для ВСУ значительно ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и также на границе Днепропетровской области с ДНР. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

"Значительно ухудшилась ситуация на александровском и гуляйпольском направлениях", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Александровским направлением в ВСУ называют треугольник, куда входит стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Также военнослужащие Восточной группировки войск развили наступление после освобождения населенного пункта Новое. Позже ВСУ признали отступление из ряда населенных пунктов.