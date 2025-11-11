Сержант Кузнецов отбил свою машину у ВСУ и вывез раненых товарищей

Благодаря действиям бойца ВС РФ смогли захватить опорный пункт противника и закрепиться на нем, добавили в Минобороны

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Младший сержант Сергей Кузнецов в стрелковом бою отбил у украинских военных свой поврежденный автомобиль, починил его и довез раненых российских солдат до госпиталя, сообщили в Минобороны РФ.

"Присоединившись к наступающим российским подразделениям, он вступил в бой с противником. В ходе ожесточенного стрелкового боя гвардии младший сержант Сергей Кузнецов уничтожил нескольких боевиков. Российские штурмовики овладели опорным пунктом противника и закрепились на нем. После этого Сергей восстановил работоспособность своего транспортного средства и доставил раненых бойцов в госпиталь", - рассказали в министерстве.

Кузнецов вез боеприпасы на передовую и попал под минометный обстрел. Младший сержант вывел машину из-под удара и доставил боеприпасы наступающим подразделениям. На обратном пути он подвергся атаке FPV-дрона, в результате машина была выведена из строя. Понимая, что быстро починить машину не получится, Кузнецов замаскировал ее, чтобы вернуться позже, добавили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили лейтенанта Сергея Куленкова, который грамотно организовал управление боем, в результате чего российские штурмовики овладели опорными пунктами ВСУ.

Перед началом штурма офицер провел детальный разбор грядущих действий с личным составом, где поставил задачи и определил роль каждого военнослужащего в предстоящем штурме. Изучив карту местности и разведданные, лейтенант сформировал штурмовые группы и оптимально распределил силы.

В ходе выполнения задачи, получив ранение от атаки FPV-дрона, Куленков продолжил руководить подразделением. Его командование позволило штурмовым группам закрепиться на захваченных позициях и вынудить противника к отступлению.