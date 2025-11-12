Марочко: освобождение Новоуспеновского позволит ВС РФ наступать на Ровнополье

Военный эксперт отметил, что за населенным пунктом "идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов"

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Новоуспеновское, смогут развить наступление на соседнее Ровнополье, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Взятие Новоуспеновского на запорожском направлении - это был лишь вопрос времени. Наши военнослужащие сейчас продолжают развивать успех. И прежде всего хочу отметить, что теперь на пути у нас населенный пункт Ровнополье, после которого уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков", - сказал он.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.