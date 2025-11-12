Боец Штиль: расчет БПЛА "Орлан-10" помог поразить САУ "Богдана" ВСУ

Противник ведет огонь по левому берегу Днепра из самоходных гаубиц с расстояния 25-30 км, отметил оператор полезной нагрузки расчета

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Расчет разведывательных БПЛА "Орлан-10" 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" помог отследить расположение украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" в правобережной части Херсонской области и скорректировать удары по ней. Об этом ТАСС сообщил оператор полезной нагрузки расчета с позывным Штиль.

"Была обнаружена самоходная артиллерийская установка "Богдана". Нам передали с командного пункта координаты примерной засечки ствола. Мы навели камеру, координаты практически были верными. Сразу обнаружили выход [снаряда из ствола]. Туда наша FPV-группа сразу же отработала, цель была уничтожена. Ребята молодцы, всегда на дежурстве, работу свою знают и хорошо ее делают", - сказал он.

Штиль отметил, что украинские боевики обстреливают левый берег реки Днепр из самоходных гаубиц "Богдана" с расстояния 25-30 км.

"В этом диапазоне они стоят, слишком к берегу никто уже не подходит, потому что они сразу же будут уничтожены. Все в основном прячутся, всегда меняют свою точку", - подчеркнул военнослужащий.