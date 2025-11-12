Марочко: армия РФ наступает на Гуляйполе фронтом более 10 км

Положение ВСУ усугубило освобождение Новоуспеновского, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Новоуспеновского усугубило оперативно-тактическое положение Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области, на который силы РФ наступают фронтом в 10 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Взятие Новоуспеновского еще на несколько позиций усугубило оперативно-тактическое положение украинских боевиков в районе Гуляйполя. Ширина фронта, по которому мы наступаем, составляет более 10 км. Это именно я говорю за успеновский участок", - сказал он.

Военный эксперт считает, что, взяв Новоуспеновское, российские бойцы будут продвигаться как в Запорожской, так и в Днепропетровской областях. "Это позволит одновременно формировать еще и буферную зону, которая позволит в дальнейшем обезопасить жителей Запорожской области Российской Федерации", - уточнил Марочко.

Об освобождении Новоуспеновского в Минобороны РФ сообщили 11 ноября.