Бывший боевик "Айдара" сдался в плен в Днепропетровской области

Николай Гавриляк признался, что участвовал в событиях "евромайдана"

Редакция сайта ТАСС

© Галина Зверева/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший боевик запрещенной в России группировки "Айдар" Николай Гавриляк сдался в плен в Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС. Гавриляк рассказал, что был участником событий "евромайдана" в Киеве в 2014 году, затем добровольно пошел служить в сформировавшийся националистический батальон "Айдар".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я прошел "майдан", потом пошел в "Айдар". Много друзей, которые тоже принимали участие на "майдане", в "Айдаре", в Доме профсоюзов в Одессе, где жгли людей", - рассказал он.

Гавриляк - уроженец Львовской области. Сдался в плен на территории Днепропетровской области будучи старшим солдатом 23-й бригады ВСУ, куда попал после того, как дезертировал из "Айдара".