Командир Фаза: прорвать оборону ВСУ в Сладком удалось благодаря скрытности

Российские штурмовики не засиживались на одном месте и все время перемещались, что лишило украинских солдат возможности использования дронов, подчеркнул военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Скрытое передвижение штурмовиков и их неожиданное появление в Сладком Запорожской области, позволили прорвать оборону украинских сил на этом участке фронта, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фаза.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В основном получалось так, что заставали их врасплох. Скрытность позволяла нам вести такую тактику. Потому в опорниках практически они не ожидали нашего стремительного напора", - сказал командир.

Военнослужащий подчеркнул, что российские штурмовики не засиживались на одном месте и все время перемещались, что лишило ВСУ возможности использования дронов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сладкое в Запорожской области.