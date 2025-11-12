Командир Хаттаб: ВСУ в Сладком приказывали солдатам бежать от ВС РФ

По словам военнослужащего, уровень боевой подготовки российской пехоты существенно выше украинской

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские командиры приказывали подчиненным бежать от штурмующих Сладкое штурмовиков группировки "Восток". Как рассказал ТАСС командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Хаттаб, об этом стало известно из украинских радиоперехватов.

"В нашем подразделении перехватили переговоры по рации ВСУшников. И в одном сеансе мы услышали одного из их командиров, который отдал приказ - русские пошли на штурм, эвакуируйтесь. Они приказы дают сбегать оттуда. Они боятся против нас выходить", - сказал военный. Он подчеркнул, что уровень боевой подготовки российской пехоты существенно выше украинской, что дает ВС РФ существенное преимущество.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сладкое в Запорожской области.