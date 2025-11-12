Российские силы ПВО сбили новейший БПЛА ВСУ "Батяр" в Запорожской области

Цель находилась на высоте около 800 м и двигалась со скоростью приблизительно 150 км/час

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расчет РК "Стрела-10М" группировки войск "Восток" сбил новейший украинский дрон "Батяр" в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожил новейший беспилотный летательный аппарат ВСУ "Батяр", - говорится в сообщении.

После получения информации от радиолокационной станции расчет занял позицию и произвел выстрел по цели, которая находилась на высоте около 800 м и двигалась со скоростью приблизительно 150 км/час.

Также в ведомстве рассказали о работе операторов БПЛА группировки "Восток". В результате их работы уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV, которые использовались для доставки боеприпасов и выдвижения штурмовых групп ВСУ к передовой.