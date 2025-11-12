Марочко: российские войска вынуждают ВСУ бежать из-под Кучеровки

При этом украинские солдаты бросают технику и вооружение, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины, бросив вооружение и технику, бежали со своего укрепрайона у Кучеровки Харьковской области, поскольку не выдерживают давления российской армии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После длительного огневого воздействия ВС РФ на позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Кучеровка Харьковской области на одном из укрепрайонов противника отмечен факт бегства военнослужащих с позиций с оставлением вооружения и военной техники. Разрозненные отряды вооруженных формирований Украины численностью до взвода двигались по направлению населенных пунктов Петропавловка и Подолы", - сказал он.

Марочко отметил, что сослуживцы не открывали огонь по дезертирам. Военный эксперт считает, что это косвенно свидетельствует "о потере управления, неразберихе и панике среди украинских боевиков".