Депутат Зубарев: взятие Новоуспеновского приближает ВС РФ к окружению Гуляйполя

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Освобождение Новосупеновского армией России приближает окружение Гуляйполя и дальнейшее продвижение к Орехову. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат Заксобрания Запорожской области Максим Зубарев.

"Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области, осталось два шага в виде двух сел до оперативного окружения группировки противника в Гуляйполе. Оттуда идет трасса прямиком на Покровское в Днепропетровской области, это значит, что уже в этом году удастся взять не только Гуляйполе, но и начать охват города Орехова в Запорожской области", - сказал он ТАСС.

Зубарев подчеркнул, что российская армия держит высокий темп наступления в Запорожской области.