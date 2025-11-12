Марочко: ВС РФ заняли лесополосу и позиции ВСУ у Северска

Российские бойцы расширили зону контроля и улучшили тактическое положение южнее населенного пункта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в минувшие сутки заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбили противника из лесополосы у Северска Донецкой Народной Республики, это поможет наступать на город. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки нашим военнослужащим удалось занять две позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Переездное в ДНР. Также занята часть лесополосы в районе Федоровки. Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля и улучшили тактическое положение южнее населенного пункта Северск, а также создали предпосылки для дальнейшего продвижения на данном участке", - сказал он.

9 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы РФ приступили к городским боям в Северске.