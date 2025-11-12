ВС РФ уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР

Операторы дронов уничтожили два блиндажа с живой силой противника, откуда проводилось управление БПЛА, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы дронов Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На краматорско-дружковском направлении разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обнаружили и передали координаты трех пунктов управления беспилотных летательных аппаратов противника расчетам беспилотных систем и орудия Д-30. Точным огнем из 122-мм орудия был уничтожен дом, где укрывался противник, также расчеты беспилотных систем уничтожили антенну управления БПЛА противника", - сказано в сообщении.

Операторы дронов уничтожили два блиндажа с живой силой противника, откуда проводилось управление БПЛА.

На том же участке операторы дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили более десяти антенн управления дронами ВСУ и лишили противника возможности держать под контролем пути передвижения российских войск.