ТАСС: на Днепропетровщине ударами ФАБ уничтожили два расчета БПЛА ВСУ

В российских силовых структурах уточнили, что шесть военных противника ликвидированы, двое тяжело ранены

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Два расчета украинских БПЛА уничтожены ударами ФАБ в населенном пункте Маломихайловка Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"По Маломихайловке были нанесены удары ФАБ-500. В результате ударов уничтожены два расчета БПЛА противника и множество соответствующей аппаратуры", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что в результате ударов шесть боевиков уничтожены, двое тяжело ранены, их эвакуацию не проводят.