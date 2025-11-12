Отряд ВС РФ зачистил от ВСУ три улицы Купянска

Командир отряда с позывным Лаврик отметил, что противник потерял 15 военных

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от украинских солдат 1-ю Западную улицу Купянска, а также улицы Зодчих и Вербицкого, и наносит поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине города. Противник потерял 15 военных, рассказал командир отряда с позывным Лаврик.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной. В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции", - рассказал Лаврик на видео, распространенном Минобороны РФ.

По его словам, настроение у подразделения боевое. "Поставленную задачу выполним", - заверил боец.