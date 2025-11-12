За сутки на красноармейском направлении уничтожили более 250 украинских военных

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Efrem Lukatsky

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили свыше 250 военнослужащих ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.