Средства ПВО РФ за сутки сбили 133 беспилотника самолетного типа
09:38
обновлено 09:46
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 133 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.