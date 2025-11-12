Средства ПВО РФ за сутки сбили 133 беспилотника самолетного типа

Уничтожены также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 133 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.