Эксперт Киселев: наемники в Харькове маскируются и носят гражданскую одежду

Военный эксперт отметил, что, согласно данным, полученным от харьковских партизан, в городе находятся наемники из США, Великобритании, Франции и Германии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранные наемники, действующие в Харькове Харьковской области, маскируются и носят гражданскую одежду. Как сообщил военный эксперт Виталий Киселев, в большей степени наемники скрываются и стараются передвигаться по городу в ночное время суток.

"Харьков - это бывшая столица Украины, и наемники туда заехали еще в 2017 году. Этот город им очень понравился с точки зрения подготовки системы обеспечения и оборудования для стратегической прослушки Российской Федерации. Это основная тема. То есть прослушивать все, что происходит в эфире, подключаться к всем коммуникациям, которые приходили с Российской Федерации. <…> В большей степени, они ходят в гражданской одежде, тем самым себя позиционируют как обычные жители города Харькова, либо Украины. Рестораны, для них есть специальные, в которые они ходят только в ночное время. То есть в дневное время стараются минимум передвигаться по территории Харькова, потому что мы в любом случае выявляем, находим такие пункты управления", - сказал он в эфире Первого канала.

Киселев отметил, что, согласно данным, полученным от харьковских партизан, в Харькове находятся наемники из США, Великобритании, Франции и Германии.