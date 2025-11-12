Белоусов: войска РХБЗ успешно защищают ВС РФ и население от заражения

Глава Минобороны особо отметил ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты, которые проводят большую работу по повышению престижа военной службы и передают боевой опыт молодому поколению

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) играют значимую роль в борьбе с эпидемиями, успешно решают задачи по защите вооруженных сил и населения страны от последствий техногенных катастроф. Об этом говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова.

13 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День войск РХБЗ.

"Более 100 лет подразделения и части радиационной, химической и биологической защиты задействуются во всех внутренних и международных вооруженных конфликтах и гуманитарных миссиях, в которых участвуют российские войска, играют значимую роль в борьбе с эпидемиями и разработке вакцин, успешно решают задачи по выявлению радиационной, химической и биологической угроз, защите ВС и населения страны от заражения, последствий техногенных аварий и катастроф", - приводятся в приказе слова министра.

Белоусов отметил, что "в условиях специальной военной операции личный состав войск демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, делает все для приближения нашей общей победы".

Эффективной деятельности военнослужащих во многом способствует труд ученых, конструкторов, инженеров, техников промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, которые создают перспективные комплексы вооружения, военной и специальной техники, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, говорится также в приказе.

"Особо хочу отметить ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты, которые проводят большую работу по повышению престижа военной службы, передают боевой опыт молодому поколению, воспитывают истинных патриотов", - заключил министр обороны.