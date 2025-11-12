Героями России в ходе СВО стали шесть офицеров войск РХБЗ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Шесть офицеров войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ стали Героями России в ходе СВО. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Всего в ходе СВО в войсках РХБ защиты награждены более 5 000 человек, из них государственными наградами - более 2 500 военнослужащих. За особые отличия в специальной военной операции высокого звания Героя Российской Федерации удостоены шесть офицеров войск", - сказал он в интервью "Красной звезде" в день войск РХБЗ.

Среди них он перечислил Героя России и труда генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, под руководством которого разработана и зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Также были созданы и приняты на вооружение современные образцы оружия и военной техники.

"Весомый вклад в развитие успеха специальной военной операции внесли Герои России - командиры огнеметных подразделений гвардии майор Сергей Бачериков, капитаны Андрей Соловьев и Владислав Журавлев, старший лейтенант Виталий Беликов. В результате их грамотных действий, смелости, решительности и мужества уничтожено большое количество военной техники и живой силы противника. Они активно принимали участие в освобождении населенных пунктов, рискуя жизнью, спасли жизнь военнослужащим и мирному населению", - добавил он.

Кроме того, звания Героя России удостоен еще один выпускник Военной академии РХБЗ - гвардии капитан Владислав Ващелин, выполняющий боевые задачи в должности командира мотострелкового батальона. "Эти военнослужащие являются примером мужества, самоотверженности и героизма для военнослужащих и подрастающего поколения", - указал Ртищев.

Также четверо офицеров за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, удостоены трех орденов Мужества. Среди воинских частей и соединений войск РХБЗ за массовый героизм и отвагу, проявленные при защите Отечества, пять полков и четыре бригады стали гвардейскими, две бригады награждены орденом Жукова.