ВСУ значительно нарастили количество атак по объектам ЗАЭС и Энергодару

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы значительно увеличили количество атак по городу - спутнику Запорожской АЭС Энергодару и объектам станции. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Следует отметить, что со стороны ВСУ наблюдается значительный рост количества атак по объектам станции и городу Энергодару. Ведутся систематические целенаправленные атаки по зданию учебно-тренировочного центра, которое является частью ЗАЭС. Это сознательное создание угроз персоналу и критической инфраструктуре станции", - сказал он.

Кроме того, генерал-майор указал, что после удара ВСУ по Днепровской высоковольтной линии станция была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторных установок. Ртищев подчеркнул, что такого рода действия неприемлемы и подлежат международному осуждению.