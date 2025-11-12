МО РФ: подразделения РХБ защиты круглосуточно выполняют задачи на ЗАЭС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений РХБ защиты ВС РФ регулярно проводят мониторинг радиационной обстановки на Запорожской АЭС и готовы к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Подразделения войск РХБЗ выполняют задачи на ядерном объекте на постоянной основе. На станции в готовности к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций находится наш сводный отряд. Помимо основных задач, совместно с представителями МАГАТЭ он осуществляет мониторинг радиационной обстановки на территории станции. Наши специалисты проводят отбор и анализ проб почвы и воды как на территории станции, так и на социально значимых объектах города Энергодара", - сказал он.

Ртищев подчеркнул, что военнослужащие регулярно проводят тренировки и в полном объеме готовы к немедленному реагированию в случае локализации возможных аварийных ситуаций.