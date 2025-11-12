Более 1 500 человек выучились на операторов БПЛА и НРТК в учебном центре РХБЗ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более полутора тысяч военнослужащих прошли обучение по специальности оператора беспилотников и наземных робототехнических комплексов в межвидовом учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты с начала СВО. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он добавил, что с изменением тактики ведения боевых действий в учебном центре сформировано подразделение для подготовки операторов. "С начала СВО в интересах всех группировок войск и военных округов в учебном центре прошли обучение по специальности оператора беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов более 1 500 военнослужащих", - сказал Ртищев.

Генерал отметил, что в центре проходят обучение военнослужащие не только воинских частей войск РХБЗ непосредственного подчинения, но и личный состав военных округов, видов и родов войск.

Кроме того, по его словам, по указанию министра обороны Андрея Белоусова в штате военной академии РХБЗ создана кафедра беспилотных систем. "[Она] готовит специалистов войск для ведения воздушной РХБ разведки, постановки аэрозольных завес и контроля качества выполнения боевых и специальных задач", - пояснил Ртищев.