В РХБЗ поступило более 20 новых образцов вооружения и защиты

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 новых образцов вооружения и средств защиты, в том числе ТОС-2 "Тосочка", поступили в войска радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ за последнее время. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.

"За последнее время поступило более 20 новых образцов вооружения и средств защиты, такие как тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), машины РХБ разведки нового поколения РХМ-8, 9 и 10, авторазливочная станция АРС-16, подвижная ремонтная мастерская ПМ РХБЗ-5 и многие другие", - сказал он.

Ртищев отметил, что по результатам эксплуатации военнослужащими даны положительные отзывы. Специальное оборудование этих машин обеспечивает выполнение многих функций в автоматическом режиме, что существенно облегчает работу экипажей при выполнении задач, добавил начальник войск.

"Оснащение воинских подразделений и частей современными образцами вооружения и средств РХБ защиты значительно повышает эффективность применения войск, в том числе в ходе специальной военной операции. Мы будем продолжать наращивать усилия по модернизации вооружения и военной техники", - подчеркнул Ртищев.