Робототехника массово применяется войсками РХБЗ в спецоперации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Беспилотники, наземные робототехнические комплексы и морские безэкипажные платформы массово используются российскими войсками для РХБ разведки и постановки аэрозольных завес в ходе СВО. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".

"Отдельно хочется отметить широкое распространение и применение в специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов, которые активно внедряются для ведения РХБ разведки и постановки аэрозольных завес. Помимо БПЛА все более массово начинаем применять наземные робототехнические комплексы и морские (водные) безэкипажные платформы. Как наземные, так и морские, они эффективно показали себя при выполнении задач в боевой обстановке", - сказал Ртищев.

По его словам, подразделениями беспилотных систем войск РХБ защиты вносится существенный вклад в огневое поражение противника. "Применение средств аэрозольной маскировки с помощью БПЛА и наземных робототехнических комплексов является перспективным направлением, позволяющим повысить объем и эффективность выполнения задачи по снижению заметности войск и объектов. Важно отметить, что с учетом опыта СВО выработаны новые способы выполнения задач РХБ защиты", - отметил начальник войск РХБЗ.