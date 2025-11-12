Войска РХБЗ разрабатывают новые составы аэрозольных завес

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательские организации войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) занимаются разработкой новых составов аэрозольных завес. Это связано с опытом СВО, который говорит о необходимости снижения заметности войск, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Анализ опыта проведения специальной военной операции выявил ряд вопросов, особенно в части снижения заметности войск и необходимости увеличения дальности стрельбы тяжелых огнеметных систем. В этой связи в настоящее время научно-исследовательскими организациями войск РХБ защиты совместно с предприятиями промышленности проводится разработка новых составов для постановки аэрозольных завес, эффективных не только в видимом, но и в других диапазонах спектра электромагнитного излучения", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, с началом специальной военной операции предприятиями оборонно-промышленного комплекса также активно ведутся работы по увеличению дальности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами тяжелых огнеметных систем.

"Кроме того, в ходе специальной военной операции признана высокая эффективность использования беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов для решения различных задач, в том числе задач РХБ защиты. Так, в настоящее время в интересах войск ведутся разработки наземных робототехнических комплексов, предназначенных для постановки аэрозольных завес, ведения радиационной, химической и биологической разведки и отбора проб, а также нанесения огневого поражения противнику с использованием огнеметных средств" - добавил Ртищев.