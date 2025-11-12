Танк бойца Синячкина уничтожил отделение солдат ВСУ

Таким образом лейтенант поддерживал российских штурмовиков, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Экипаж российского танка под командованием лейтенанта Андрея Синячкина, поддерживая огнем российских штурмовиков, уничтожил до отделения солдат противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж российского танка Т-72 под командованием командира взвода танковой роты гвардии лейтенанта Андрея Синячкина выполнял боевую задачу по огневой поддержке российского штурмового отряда, наступающего на укрепленный опорный пункт. Экипаж танка произвел девять выстрелов, которыми уничтожил опорный пункт противника и до отделения боевиков", - сказали в военном ведомстве.

По окончании огневой работы танк попал под воздействие FPV-дронов, но Синячкин, быстро оценив обстановку, отдал приказ механику-водителю о выводе боевой машины из зоны поражения.

Также в Минобороны рассказали о штурмовиках под командованием сержанта Андрея Козырчикова, которые получили задачу захватить позиции ВСУ. Сержант провел разведку местности, определил основные направления движения и возглавив российскую штурмовую группу, вывел личный состав на рубеж атаки. Находясь под постоянным обстрелом, Козырчиков командовал подчиненными и обеспечил быстрое и успешное продвижение группы вглубь обороны противника. Лично в ходе штурма из гранатомета уничтожил пулеметный расчет ВСУ.

Продвигаясь вперед, российские штурмовики в одном из разрушенных зданий обнаружили группу из семи военнослужащих ВСУ. Сержант оценил обстановку, распределил огонь штурмовиков по целям, которые плотным стрелковым огнем и гранатами подавили огневые точки противника.

Благодаря руководству сержанта Андрея Козырчикова штурмовики продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новом рубеже.