Российским операторам удается сохранять "Орланы" после атак дронов ВСУ

Беспилотники садят на землю и восстанавливают, рассказал военнослужащий ВС РФ

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Разведывательные беспилотники "Орлан" удается сажать и восстанавливать после атак на них в воздухе украинских дронов-перехватчиков. Об этом ТАСС рассказал техник разведывательно-ударной батареи 2-й артиллерийской бригады группировки войск "Южная" с позывным Димон.

Ранее замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов сообщил, что создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.

"["Орланы"] уже несколько раз были подбиты вражескими FPV-дронами, но, тем не менее, долетают. Мы их сажаем и восстанавливаем", - сказал Димон.

Он добавил, что беспилотник "Орлан-10" способен находиться в воздухе более 10 часов, обнаруживая цели для поражения артиллеристами. "Он поднимается на высоту, кружит в небе и в это время разыскивают цели. При обнаружении цели либо он остается корректировать, либо вызываются [беспилотники] Zala, Supercam для доразведки и для корректировки стрельбы", - добавил военнослужащий.