Эксперт Барабанов: эффективность ЗРК "Тор" гарантирует его экспортный потенциал

Наиболее интересны потенциальным заказчикам образцы, которые прошли реальное боевое применение, отметил он

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подтвержденная боевая эффективность и последовательные модернизации российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" обеспечивают сохранение высокого экспортного потенциала этой системы ПВО. Такое мнение высказал научный редактор журнала "Экспорт вооружений" Михаил Барабанов.

"В совокупности эти факторы - длительный опыт эксплуатации, последовательные модернизации и подтвержденная эффективность в реальных боевых условиях - обеспечивают сохранение высокого экспортного потенциала ЗРК "Тор" на фоне роста количества и разнообразия воздушных угроз", - говорится в статье Барабанова, размещенной в журнале "Экспорт вооружений".

По его мнению, наибольший интерес у потенциальных заказчиков вызывают образцы, прошедшие реальное боевое применение, подтвердившие свою эффективность и доработанные с учетом полученного опыта эксплуатации.

Барабанов напомнил, что первое системное зарубежное развертывание ЗРК "Тор-М2" состоялось в Сирии, где он обеспечивал защиту российской авиагруппы на базе Хмеймим. По данным Минобороны РФ, комплекс успешно противодействовал беспилотникам, корректируемым боеприпасам и крылатым ракетам, действуя как автономно, так и в составе многокомпонентной системы ПВО с другими средствами ближнего и дальнего радиуса действия.

Эксперт отметил, что в ходе специальной военной операции на Украине "Тор-М2" также активно применяется для защиты войск и объектов инфраструктуры от массированных атак беспилотников, крылатых и управляемых ракет. Оперативные сообщения и публикации российских СМИ фиксируют случаи успешного перехвата целей низкой заметности и высокоскоростных снарядов, включая американские авиационные противорадиолокационные ракеты HARM, что подтверждает актуальность комплекса в современных условиях асимметричных угроз.

"Сочетание подтвержденной эффективности в боевых условиях, адаптивных модернизаций и развития цифровых алгоритмов управления делает "Тор" одной из наиболее проверенных и актуальных систем ближней ПВО", - заключил Барабанов.