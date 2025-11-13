Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Купянска

Задачу выполнили бойцы группировки "Запад", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов беспилотных систем группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ, уничтожив транспортные средства, направлявшиеся к окруженным подразделениям в Купянске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск "Запад" уничтожают любые виды транспортных средств противника, пытающихся прорваться к окруженным подразделениям ВСУ в Купянске. На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожения боевой бронированной машины Senator канадского производства, а также нескольких пикапов с боевиками ВСУ", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что, применяя ударные дроны-камикадзе, российские военнослужащие срывают ротации и подвоз боеприпасов противника.