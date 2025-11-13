Марочко: освобождением Сухого Яра ВС РФ выдавливают ВСУ с окраин Димитрова

Украинские солдаты, которые откажутся сложить оружие, будут ликвидированы, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Сухой Яр, выдавливают солдат ВСУ с юга Димитрова (украинское название - Мирноград) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Сухого Яра является предсказуемым и логичным действием со стороны ВС РФ. Буквально недавно была освобождена Новопавловка, теперь Сухой Яр. В принципе, это означает, что мы начинаем выдавливать украинских боевиков и зачищать территорию не только восточной окраины Красноармейска (украинское название - Покровск - прим. ТАСС), но и Димитрова. То есть та украинская группировка, которая еще находится на южных окраинах Димитрова, сейчас планомерно выдавливается нашими военнослужащими", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что солдаты ВСУ, которые добровольно не сложат оружие, будут уничтожены российскими бойцами. "В целом могу сказать, что данная операция по зачистке сразу двух населенных пунктов идет в плановом режиме и форсированными темпами", - подчеркнул Марочко.

Об освобождении Сухого Яра Минобороны РФ сообщило 12 ноября.