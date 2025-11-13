Расчет ТОС-1А "Солнцепек" сжег укрепленный пункт ВСУ

Цели выявили разведывательные дроны, отметили в Минобороны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" термобарическим ударом уничтожили укрепленный опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что скопление живой силы противника на укрепленных позициях обнаружили операторы разведывательных беспилотных систем группировки. Получив боевую задачу, расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-мм термобарическими снарядами по указанным координатам. С помощью автоматизированной системы управления огнем военнослужащие произвели точный залп на расстояние более 25 км.

В Минобороны отметили, что экипажи боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" группировки наносят существенное огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника, сжигая все на своем пути.