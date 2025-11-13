Группировка "Запад" за сутки уничтожила 48 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Также сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск сбили 12 беспилотников самолетного типа и 48 тяжелых квадрокоптеров противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 48 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.