Боец Ямач: в Новом оборону удерживали не имевшие подготовки солдаты ВСУ

С началом штурма и первыми потерями в ближнем бою украинские военные предпринимали попытки сбежать, рассказал штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Оборону в населенном пункте Новое в Запорожской области удерживали солдаты ВСУ, не имевшие должной подготовки, рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Ямач.

"Хаотичная пальба непонятно какого-то там юнца. В сравнении с нашим солдатом, который проходит достойную подготовку, который знает, как себя вести на поле боя, они [ВСУ] - юнцы. Подготовки особой нет", - сказал боец.

Как уточнил военнослужащий, с началом штурмовых действий и первыми потерями в ближнем бою военные ВСУ предпринимали попытки сбежать.

10 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.