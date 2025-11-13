Боец Ямач: ВСУ в Новом оборудовали множество укрытий

При штурме ВС РФ заходили в населенный пункт малыми группами

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские войска оборудовали в населенном пункте Новое в Запорожской области множество укрытий, рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Ямач.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вот эти населенные пункты, которые мы брали, они были уже подготовлены. Очень много было мест, где можно было спрятаться", - сказал боец.

Как уточнил военнослужащий, в населенный пункт ВС РФ заходили малыми группами. Вели штурмовиков группировки войск "Восток" российские операторы БПЛА, которые координировали всю штурмовую операцию.

10 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.