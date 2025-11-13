Боец Шрек вынес с линии фронта раненого сослуживца

Также штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии рассказал, что еще одному товарищу он оказал медпомощь и защитил от вражеских дронов

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий группировки войск "Восток" вынес с линии фронта у населенного пункта Новое Запорожской области раненого сослуживца, еще одному бойцу оказал медицинскую помощь и спрятал от дронов ВСУ. Как рассказал ТАСС сам участник спасательной операции, штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии с позывным Шрек, второго раненого вынесли бойцы союзного подразделения.

"Одного раненого вытащил. За вторым пошел, ну, не успел его сразу вытащить, потому что сброс по нам отработал. Но я его по мере возможности перетянул, пережгутовал, помог ему, спрятал его, пока было время, и двинулся к своим, в свою сторону. Там союзники, спасибо им огромное, помогли, вытащили его, уже скоро должен у нас оказаться", - сказал боец.

Минобороны 10 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.