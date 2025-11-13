Расчеты "Тосочки" разбили технику и пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие нанесли противнику значительный урон

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Запад" уничтожили объекты инфраструктуры и личный состав противника на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Запад" успешно выполняют задачи по поражению целей противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. В результате точной работы нанесен значительный урон врагу. Уничтожены группы личного состава и ключевые объекты инфраструктуры, используемые украинскими формированиями", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что применение ТОС-2 позволяет эффективно разрушать вражеские укрепрайоны и обеспечивать продвижение российских штурмовых подразделений.