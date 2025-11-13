Боец Квест рассказал, как спасался на дереве от дрона ВСУ

По словам штурмовика 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, ему пришлось просидеть на ветках три часа, пока БПЛА не улетели

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Боец группировки войск "Восток" у населенного пункта Новое в Запорожской области три часа просидел на дереве, спасаясь от дрона ВСУ, рассказал ТАСС сам участник спасательной операции, штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии с позывным Квест.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда меня пытались убить дронами, я три часа на дереве просидел, ждал, чтобы они уже улетели, чтобы затихло. Три часа они меня пытались с дерева скинуть. И все, как только затихло, сразу слез, и убежал в лесополку, в укрытие, маскироваться начал", - сказал боец.

© Минобороны России/ ТАСС

Минобороны 10 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.