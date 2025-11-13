Боец Шрек: в лесополосах у Нового ВСУ минировали сухостой

Как добавил штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток", в его задачи входила доставка провизии, при этом каждая операция проходила под обстрелами

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские войска в лесополосах у населенного пункта Новое в Запорожской области минировали сухостой, рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шрек.

"По лесополосам, где идешь по безопасному пути, там в основном одни посадки, лепестки всякие, лампочки [взрывчатка], даже палки. Обычная палка - ветка делается взрывоопасной. Опасно очень", - сказал боец.

По словам военнослужащего, в его задачи входила доставка провизии на позиции. Каждая операция проходила под атаками украинских дронов и минометных расчетов. "20 км [приходилось преодолевать] и на себе груз приходится от 30 до 40 кг, если ну там плюс-минус, бывает и побольше", - добавил боец.

Минобороны 10 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.