Штурмовик Квест: ВС РФ вошли в Новое во время тумана
Редакция сайта ТАСС
02:04
ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" вошли в населенный пункт Новое в Запорожской области во время тумана, рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии с позывным Квест.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Погода помогала, туман. Пока туман, то есть быстро пробирались к позициям противника. Заходили в блиндажи, брали опорники, зачищали", - сказал боец.
Какая-то часть украинской группировки предпринимала попытки уйти в поля, где, как уточнил военнослужащий, и погибали украинские солдаты.
10 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.