Штурмовик Квест: ВС РФ вошли в Новое во время тумана

Погода помогла брать опорные пункты противника, отметил российский военнослужащий

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" вошли в населенный пункт Новое в Запорожской области во время тумана, рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии с позывным Квест.

"Погода помогала, туман. Пока туман, то есть быстро пробирались к позициям противника. Заходили в блиндажи, брали опорники, зачищали", - сказал боец.

Какая-то часть украинской группировки предпринимала попытки уйти в поля, где, как уточнил военнослужащий, и погибали украинские солдаты.

10 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.