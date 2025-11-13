Боец Айс: в Новом ВС РФ сажали свои БПЛА на дроны противника

Также для обезвреживания беспилотников ВСУ российские военные используют специальные приспособления, добавил оператор БПЛА 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Российские войска в населенном пункте Новое в Запорожской области сбивали БПЛА ВСУ, сажая на дрон противника свой беспилотник, рассказал ТАСС оператор БПЛА 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Айс.

"Бывало, приходилось рисковать своей птичкой, то есть садились просто на вражеские БПЛА, тем самым сбивая его", - сказал боец.

Кроме того, для обезвреживания БПЛА ВСУ российские войска используют специальные приспособления. Военнослужащий подчеркнул, что засечь беспилотник противника не сложно, независимо от его габаритов.

По словам бойца, ВС РФ постоянно совершенствуют технические возможности своих беспилотников, увеличивая их время пребывания в воздухе. Это, по словам бойца, позволяет еще более эффективно выполнять боевые задачи.

Минобороны 10 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Новое Запорожской области.