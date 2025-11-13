Расчеты беспилотников разбросали агитлистовки над позициями ВСУ возле Димитрова

Листовки содержат призыв к добровольной сдаче в плен личного состава противника и гарантируют сохранение жизни украинским военнослужащим

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск "Центр" сбросили партию агитационных листовок над позициями ВСУ в районе Димитрова (ДНР) с инструкциями для сдачи в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" сбросили очередную партию агитационных листовок с призывом к военнослужащим ВСУ к добровольной сдаче в плен российским подразделениям в городе Димитрове", - информировали в ведомстве.

Там пояснили, что перед началом штурмовых действий по освобождению новых районов города Димитрова военнослужащие группировки разбрасывают специально разработанные агитационные листовки над позициями и местами дислокации военнослужащих ВСУ. Такие листовки содержат призыв к добровольной сдаче в плен личного состава противника и гарантируют сохранение им жизни.