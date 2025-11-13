Бойцы РФ уничтожили НРТК и склад ВСУ в зоне действия Южной группировки
Редакция сайта ТАСС
02:06
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК) и склад противника в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили наземную робототехническую платформу и склад материальных средств ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расположение НРТК и склада, откуда осуществлялась доставка материальных средств для нужд ВСУ, было раскрыто средствами воздушной разведки.