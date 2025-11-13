Расчет РСЗО "Град" поразил скопление ВСУ в Запорожской области

Российские бойцы успешно выполнили задачу благодаря работе воздушной разведки, отметили в Минобороны

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" поразил район скопления живой силы и техники ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" в ночное время нанес мощный удар по району скопления живой силы и техники ВСУ в Запорожской области, нанеся значительный урон противнику", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что успешное выполнение боевой задачи стало возможным благодаря эффективной работе воздушной разведки. Район сосредоточения украинских боевиков был заблаговременно выявлен операторами российских разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а координаты переданы на пункт управления огнем артиллерии.