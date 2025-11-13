Бойцы РФ уничтожили два укрытия с пехотой ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Военнослужащие ВС РФ заметили, как один из солдат противника заходил в блиндаж

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили два укрытия с украинскими военными. Об этом рассказали российские военнослужащие в видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Провели разведку в предполагаемых местах, где может находиться противник. Увидели одного человека. Также заметили, что он начал заходить в блиндаж. После этого направили туда БПЛА ударного типа. Расчет FPV-дрона начал туда отрабатывать. Прямым попаданием подожгли блиндаж, после чего оттуда противник начал перемещаться, четыре человека вышли. Трое были еще полностью здоровые и несли четвертого раненого", - рассказал командир взвода беспилотных систем с позывным Версаче.

По его словам, выжившие украинские военные спрятались в другом укрытии, однако и оно было уничтожено ударными беспилотниками вместе со всеми, кто находился внутри.