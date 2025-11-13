Ударные дроны "Молния-2" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили поражение целей, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевой работы расчет ударных БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных целей. Для огневого поражения военнослужащие расчета применили ударный беспилотный летательный аппарат с боевой частью "Молния-2".