Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

Разведывательный дрон заснял активное перемещение личного состава ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм артиллерийского орудия Д-30 уничтожил пункт управления одного из подразделений ВСУ на правобережье Днепра с находившимся личным составом. Активное перемещение личного состава подразделения украинских националистов с целью укрыться в заброшенном здании на правобережье Днепра было выявлено разведывательным БПЛА", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что в последнее время противник реже выходит на берег для попытки переправиться. В этом основная заслуга расчетов орудий Д-30 и Д-20, которые работают непосредственно перед береговой линией и уничтожают противника.